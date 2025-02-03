ОРТ-2024. Как отличаются результаты девушек и юношей

По итогам Общереспубликанского тестирования в 2024 году на грантовые места вузов зачислены 4 тысячи 56 девушек и 2 тысячи 965 юношей. Средний показатель девушек за основной тест оказался на 8 баллов выше, чем у юношей, — 132 против 123,7. Об этом говорится в отчете Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

По данным организации, результаты девушек в разделе «Математика» основного теста на 1 балл больше, чем у юношей. Хотя несколько лет назад юноши чуть лучше, чем девушки, сдавали математику.

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В разделе «Аналогии и дополнение предложений» у девушек результаты на 3 балла выше, чем у юношей. При выполнении заданий раздела «Чтение и понимание текста» разница составила 2 балла в пользу девушек. Разница в результатах теста по «Практической грамматике» составила 4 балла в пользу девушек. Эта часть теста традиционно дается девушкам чуть легче, чем юношам, отмечают в ЦООМО.

Зачисленные девушки также показали немного выше результаты теста по государственному языку, чем юноши.

Результаты предметных тестов в гендерном отношении несколько отличаются от результатов основного теста. По всем предметам, кроме математики и физики, число сдававших тестирование девушек больше, чем число сдававших юношей.

Результаты юношей по биологии, химии и английскому языку оказались выше, чем у девушек. Разница составляет от 1 до 3 баллов.

Результаты в гендерном отношении по математике и физике практически равные. А вот по истории, кыргызскому языку и литературе, а также по русскому языку и литературе более высокие результаты показали девушки.

По истории разница в результатах составляет 2 балла, по кыргызскому языку и литературе — 9 баллов, по русскому языку и литературе — 5 баллов в пользу девушек.