16:16
USD 87.45
EUR 90.81
RUB 0.89
Общество

ОРТ-2024. Как отличаются результаты девушек и юношей

По итогам Общереспубликанского тестирования в 2024 году на грантовые места вузов зачислены 4 тысячи 56 девушек и 2 тысячи 965 юношей. Средний показатель девушек за основной тест оказался на 8 баллов выше, чем у юношей, — 132 против 123,7. Об этом говорится в отчете Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

По данным организации, результаты девушек в разделе «Математика» основного теста на 1 балл больше, чем у юношей. Хотя несколько лет назад юноши чуть лучше, чем девушки, сдавали математику.

Читайте по теме
Почти миллион человек прошли через Общереспубликанское тестирование в КР

В разделе «Аналогии и дополнение предложений» у девушек результаты на 3 балла выше, чем у юношей. При выполнении заданий раздела «Чтение и понимание текста» разница составила 2 балла в пользу девушек. Разница в результатах теста по «Практической грамматике» составила 4 балла в пользу девушек. Эта часть теста традиционно дается девушкам чуть легче, чем юношам, отмечают в ЦООМО.

Зачисленные девушки также показали немного выше результаты теста по государственному языку, чем юноши.

Результаты предметных тестов в гендерном отношении несколько отличаются от результатов основного теста. По всем предметам, кроме математики и физики, число сдававших тестирование девушек больше, чем число сдававших юношей.

Результаты юношей по биологии, химии и английскому языку оказались выше, чем у девушек. Разница составляет от 1 до 3 баллов.

Результаты в гендерном отношении по математике и физике практически равные. А вот по истории, кыргызскому языку и литературе, а также по русскому языку и литературе более высокие результаты показали девушки.

По истории разница в результатах составляет 2 балла, по кыргызскому языку и литературе — 9 баллов, по русскому языку и литературе — 5 баллов в пользу девушек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318752/
просмотров: 417
Версия для печати
Материалы по теме
ОРТ. Предметные тесты вызывают у абитуриентов больше затруднений, чем основной
Почти миллион человек прошли через Общереспубликанское тестирование в КР
Почти 30 процентов абитуриентов владеют госязыком на высоком уровне
Еще два выпускника получат золотой сертификат по итогам позднего тестирования
Из-за ОРТ некоторые школы Бишкека перейдут на онлайн-обучение
Назначены даты Общереспубликанского тестирования
Около 48 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ОРТ
Минобразования предлагает освободить часть абитуриентов от сдачи ОРТ
ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на тест и кто его может не сдавать
Будет ли повышен пороговый балл для поступления в вузы? Ответ Минобразования
Популярные новости
Страйкбол, пейнтбол и&nbsp;лазертаг в&nbsp;Бишкеке. Площадки, стоимость и&nbsp;адреса Страйкбол, пейнтбол и лазертаг в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса
Около миллиона мигрантов могут покинуть Россию в&nbsp;2025 году Около миллиона мигрантов могут покинуть Россию в 2025 году
В&nbsp;городе&nbsp;Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее&nbsp;открыть В городе Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее открыть
В&nbsp;МГУ поздравили Аскара Акаева с&nbsp;юбилеем и&nbsp;устроили концерт в&nbsp;его честь В МГУ поздравили Аскара Акаева с юбилеем и устроили концерт в его честь
Бизнес
В&nbsp;Оше завершился AI&nbsp;City Hackathon: победители получили призы от&nbsp;MEGA В Оше завершился AI City Hackathon: победители получили призы от MEGA
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;АО&nbsp;&laquo;НПК&raquo; (Казахстан) подписали меморандум ЗАО «МПЦ» (Кыргызстан) и АО «НПК» (Казахстан) подписали меморандум
10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;старт бизнеса? Это реально с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; 10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; БЕСПЛАТНО на&nbsp;всех тарифах &laquo;Переходи на&nbsp;О! КОМБО&raquo; «Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»
3 февраля, понедельник
16:16
Верховный суд просят отменить оправдательные приговоры Эркину Мамбеталиеву Верховный суд просят отменить оправдательные приговоры...
16:04
В Таласе браконьеров задержали за дачу взятки милиционерам
16:02
Мужчина, домогавшийся девушки в автобусе, оказал сопротивление при задержании
15:59
Стали известны победители премии в области музыки «Грэмми»
15:55
В Бишкеке милиция ищет мужчину, домогавшегося девушки в автобусе