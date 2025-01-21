Родители учеников «Сапата» просят президента сохранить преподавательский состав

Родители учеников сети лицеев «Сапат» просят президента Садыра Жапарова сохранить в учреждении существующую систему образования и преподавательский состав. Об этом они сообщили на пресс-конференции.

По словам родителей, на сегодня уволились 28 учителей. Из них 12 — преподаватели лицея имени Чингиза Айтматова.