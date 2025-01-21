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Общество

Родители учеников «Сапата» просят президента сохранить преподавательский состав

Родители учеников сети лицеев «Сапат» просят президента Садыра Жапарова сохранить в учреждении существующую систему образования и преподавательский состав. Об этом они сообщили на пресс-конференции.

По словам родителей, на сегодня уволились 28 учителей. Из них 12 — преподаватели лицея имени Чингиза Айтматова.

«Например, в лицее Токмака с начала четверти не проводятся уроки химии, так как педагог уволился. Подобная ситуация наблюдается и в других школах и лицеях сети «Сапат» по всей республике. Вместо отмененных уроков ставят физкультуру», — рассказала одна из родительниц Асель Алдаярова.

Другой родитель Айтбек Жумашалиев пожаловался на то, что в лицеях прекратилась программа «Умут», которая готовила лучших учеников к ОРТ и олимпиадам.

Родители отметили, что в учебных учреждениях «Маариф» не предусмотрены общежития.

«Мы хотим, чтобы в «Сапате» сохранили интернатный тип обучения с проживанием. Мы также просим не менять название учебного заведения в печатях и аттестатах выпускников», — сказала Венера Курманова.

Напомним, 31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». В Министерстве образования и науки заявили, что это не отразится на преподавательском составе. По данным ведомства, учителя сохранят свои рабочие места, а учащиеся продолжат обучение на прежних условиях. Позже от родителей прозвучала информация о том, что из школ уволилось 28 педагогов, в том числе 12 — из лицея имени Чингиза Айтматова и 2 — из лицея «Айчурек».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317449/
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