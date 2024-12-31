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Общество

Сеть учебных заведений «Сапат» передают под управление фонду «Маариф»

Сеть образовательных учреждений «Сапат» будет передана под управление фонда «Маариф». Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов. Это решение обосновано обеспечением наилучших интересов учащихся и студентов республики и заслуженной репутации фонда как надежного партнера в сфере образования. 

Сообщается, что в администрации президента Кыргызской Республики состоялась встреча заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиля Байсалова с директором представительства международного фонда «Маариф» Хюсню Биржаном.

«Фонд «Маариф» за пять лет своей работы в Кыргызстане продемонстрировал самый высокий уровень качества образовательных стандартов, соответствующий как национальным, так и международным требованиям. Мы уверены, что передача управления сетью «Сапат» отвечает наилучшим интересам учащихся и их родителей, позволит значительно улучшить условия для их образования и получения перспектив всестороннего развития. Важно, чтобы процесс передачи под новое управления проходил в строгом соответствии с законодательством, с защитой прав трудовых коллективов и гарантией непрерывности учебного процесса», — подчеркнул Байсалов.

В свою очередь директор представительства Хюсню Биржан подтвердил, что фонд «Маариф» намеревается в ближайшие месяцы привлечь большие инвестиции в развитие образовательной инфраструктуры Кыргызстана. Планируется расширение сети школ, внедрение современных технологий и программ обучения, а также создание новых возможностей для учащихся и студентов. Эти шаги направлены на содействие устойчивому развитию страны и укрепление кыргызско-турецкого сотрудничества в сфере образования.

Турецкий фонд «Маариф» (Türkiye Maarif Vakfı) — государственная организация, основанная в 2016 году при Министерстве образования Турции. Ее цель — управление образовательными учреждениями за рубежом, от детских садов до университетов, а также содействие культурному обмену и распространению качественного образования, основанного на общечеловеческих ценностях и традициях Анатолии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315879/
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