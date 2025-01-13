Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители боятся за безопасность девочек

Родители учениц женского лицея «Айчурек» боятся за их безопасность. Об этом они заявили на собрании с представителями фонда «Маариф», которому передали сеть образовательных учреждений «Сапат».

Некоторые мамы поделились своими опасениями по поводу безопасности несовершеннолетних девочек и спросили, есть ли какие-то гарантии.

На собрании от родителей прозвучала информация о том, что из школ уволилось уже 28 учителей, в том числе 12 из лицея имени Чингиза Айтматова и два из лицея «Айчурек».

Собравшиеся поинтересовались имеющимся опытом и достижениями, а также миссией фонда «Маариф». Представитель организации отметил, что фонд представлен в 55 странах, в 32 из них открыты школы.

Напомним, 31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». В Министерстве образования и науки заявили, что это не отразится на преподавательском составе. По данным ведомства, учителя сохранят свои рабочие места, а учащиеся продолжат обучение на прежних условиях.