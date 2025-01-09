12:12
USD 87.00
EUR 89.77
RUB 0.79
Общество

Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Преподавательский состав не уволят

Передача сети образовательных учреждений «Сапат» под управление международного фонда «Маариф» не отразится на преподавательском составе. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

В министерстве подчеркнули, что решение о передаче принято в интересах воспитанников, учащихся, студентов и их родителей. Предполагается, что это улучшит условия получения образования и откроет новые перспективы для всестороннего развития обучающихся.

Представители фонда «Маариф» заверили, что образовательный процесс в учреждениях сети «Сапат» продолжится в штатном режиме и без перебоев. Все программы будут реализованы в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», государственными стандартами и утвержденными учебными планами.

В ведомстве пообещали, что преподавательский состав сохранит свои рабочие места, а учащиеся продолжат обучение на прежних условиях согласно ранее заключенным договорам. При этом Министерство образования и науки гарантирует защиту прав всех участников образовательного процесса.

«Мы уверены, что управление фондом «Маариф» сохранит высокие стандарты, которыми всегда славилась сеть «Сапат». Министерство продолжит мониторинг качества образования и работы образовательных учреждений», — отметили в ведомстве.

Напомним, 2 января текущего года, все имущество и печать международного образовательного учреждения «Сапат» официально переданы в собственность турецкого фонда «Маариф». Соответствующая информация опубликована на странице организации в Facebook.

Отмечается, что вся юридическая ответственность за дальнейшую деятельность теперь возлагается на фонд «Маариф».

Читайте по теме
Передача «Сапата» фонду «Маариф»: суд с учредителем остается незавершенным

31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов пояснил, что это решение принято в интересах учащихся и студентов республики, а также с учетом заслуженной репутации фонда как надежного партнера в сфере образования.

Однако, это решение стало неожиданным для коллектива «Сапата», учащихся и их родителей. Учредители учреждения заявили о намерении защищать свои права в рамках законодательства Кыргызстана и международного права.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316267/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Имущество «Сапат» передано турецкому фонду «Маариф»
Сеть учебных заведений «Сапат» передают под управление фонду «Маариф»
От учителя лицея «Сапат» в Кызыл-Кие пострадали еще семь учеников
В Кызыл-Кие избит ученик лицея «Сапат». Уволены замдиректора и учитель
Драка учеников «Сапата» со смертельным исходом. Уволены директора двух школ
Орхан Инанды приговорен к 21 году тюрьмы в Турции
Семинар по ФЕТО в «Манасе». Отозвать лицензию университета требует активист
Дипломы школ «Сапат» недействительны в Турции. Комментарий посольства
Дело Орхана Инанды. В суде заслушивают показания свидетелей
В столице Турции начался судебный процесс над Орханом Инанды
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
В&nbsp;Бишкеке будет холодно. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 января В Бишкеке будет холодно. Прогноз погоды на 6-8 января
Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их&nbsp;отрабатывать Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
9 января, четверг
12:10
В Бишкеке наркоборцы задержали закладчика. Он выдал все свои тайники В Бишкеке наркоборцы задержали закладчика. Он выдал все...
11:42
Три стройкомпании получили в аренду землю под возведение отеля «Хан-Тенири»
11:36
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Преподавательский состав не уволят
11:31
Дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию-поселение
11:21
Объем перевозок зерна из Казахстана в Кыргызстан увеличился на 92 процента