Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Преподавательский состав не уволят

Передача сети образовательных учреждений «Сапат» под управление международного фонда «Маариф» не отразится на преподавательском составе. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

В министерстве подчеркнули, что решение о передаче принято в интересах воспитанников, учащихся, студентов и их родителей. Предполагается, что это улучшит условия получения образования и откроет новые перспективы для всестороннего развития обучающихся.

Представители фонда «Маариф» заверили, что образовательный процесс в учреждениях сети «Сапат» продолжится в штатном режиме и без перебоев. Все программы будут реализованы в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», государственными стандартами и утвержденными учебными планами.

В ведомстве пообещали, что преподавательский состав сохранит свои рабочие места, а учащиеся продолжат обучение на прежних условиях согласно ранее заключенным договорам. При этом Министерство образования и науки гарантирует защиту прав всех участников образовательного процесса.

«Мы уверены, что управление фондом «Маариф» сохранит высокие стандарты, которыми всегда славилась сеть «Сапат». Министерство продолжит мониторинг качества образования и работы образовательных учреждений», — отметили в ведомстве.

Напомним, 2 января текущего года, все имущество и печать международного образовательного учреждения «Сапат» официально переданы в собственность турецкого фонда «Маариф». Соответствующая информация опубликована на странице организации в Facebook.

Отмечается, что вся юридическая ответственность за дальнейшую деятельность теперь возлагается на фонд «Маариф».

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31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов пояснил, что это решение принято в интересах учащихся и студентов республики, а также с учетом заслуженной репутации фонда как надежного партнера в сфере образования.

Однако, это решение стало неожиданным для коллектива «Сапата», учащихся и их родителей. Учредители учреждения заявили о намерении защищать свои права в рамках законодательства Кыргызстана и международного права.