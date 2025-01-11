Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители опасаются срыва учебы

Родители учащихся лицея имени Чингиза Айматова в Бишкеке опасаются срыва учебного процесса. Об этом 24.kg сообщила одна из матерей.

По ее словам, по инициативе родителей учеников лицея сегодня организовали встречу с представителями фонда «Маариф», которому передали сеть образовательных учреждений «Сапат».

Собравшиеся потребовали сохранить преподавательский состав и уровень образования, а также стоимость и условия обучения согласно ранее заключенным договорам.

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«По словам родителей, из нашего лицея уволились 12 педагогов, некоторые классные руководители уже прощаются с учениками. Представители фонда «Маариф» эту цифру не подтвердили, но и не опровергли, заметив, что никого не увольняли и просили всех остаться. В лицее детей обучают по кембриджской системе, поэтому там могут работать только те учителя, у которых есть соответствующий сертификат», — рассказала бишкекчанка.

Она отметила, что с понедельника, 13 января, дети возвращаются с каникул на учебу, и пока непонятно, что их ждет.

Родительский комитет просил пригласить на собрание представителей «Сапата» и Министерства образования и науки, но никто не пришел.

Напомним, 31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». В Министерстве образования и науки заявили, что это не отразится на преподавательском составе. По данным ведомства, учителя сохранят свои рабочие места, а учащиеся продолжат обучение на прежних условиях.