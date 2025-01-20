Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». МОиН призывает родителей к спокойствию

В международном образовательном учреждении «Сапат» произошли изменения только в составе руководства. Основные и дополнительные образовательные программы останутся без изменений. Об этом сообщает Министерство образования и науки КР.

По данным ведомства, образовательный процесс в 2024/25 учебном году будет продолжаться без перерывов.

Министерство подчеркивает, что в рамках своей компетенции осуществляет строгий контроль за соблюдением государственного образовательного и предметных стандартов, базисной учебной программы, учебных планов, а также основных и дополнительных образовательных программ.

В ведомстве отметили, что фонд «Маариф» взял на себя обязательство привлечь инвестиции в размере $2,5 миллиона для модернизации инфраструктуры образовательных учреждений.

Министерство призывает родителей учащихся и студентов сохранять спокойствие и «не поддаваться влиянию заинтересованных сторон».

Напомним, 31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». В Министерстве образования и науки заявили, что это не отразится на преподавательском составе. По данным ведомства, учителя сохранят свои рабочие места, а учащиеся продолжат обучение на прежних условиях.

Позже от родителей прозвучала информация о том, что из школ уволилось 28 учителей, в том числе 12 из лицея имени Чингиза Айтматова и 2 из лицея «Айчурек».