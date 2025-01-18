14:24
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Общество

Передача школ «Сапат». Фонд «Маариф» обещает привлечь $2,5 миллиона инвестиций

Вице-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев встретился 17 января с послом Турции в КР Ахметом Садыком Доганом и представителями международного фонда «Маариф». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, на встрече обсуждались вопросы расширения отношений между Кыргызстаном и Турцией, в том числе углубления сотрудничества в сфере образования. Была затронута и деятельность образовательных учреждений «Сапат», переданных под управление фонда «Маариф».

Читайте по теме
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители боятся за безопасность девочек

Нурланбек Азыгалиев отметил, что это не должно негативно отразиться на качестве образования.

Представители фонда «Маариф» сообщили, что учебный процесс не прерывается, ведется разъяснительная работа среди педагогических кадров, учащихся и родителей, а в ближайшее время будут привлечены инвестиции в размере $2,5 миллиона для решения некоторых текущих проблем.

Кроме того, планируется оказать значительную финансовую поддержку для улучшения материально-технической базы школ, обновления зданий и повышения качества образования, а также привлечь лучших преподавателей из-за рубежа.

Уточняется, что международный фонд «Маариф» ведет деятельность в 55 странах мира и тесно сотрудничает в сфере образования со 112 странами. В Кыргызстане первая школа, открытая этим фондом, основана в 2016 году.

Напомним, 31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». В Министерстве образования и науки заявили, что это не отразится на преподавательском составе. По данным ведомства, учителя сохранят свои рабочие места, а учащиеся продолжат обучение на прежних условиях.

Позже от родителей прозвучала информация о том, что из школ уволилось 28 учителей, в том числе 12 из лицея имени Чингиза Айтматова и два из лицея «Айчурек».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317156/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители боятся за безопасность девочек
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители опасаются срыва учебы
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Преподавательский состав не уволят
Для безопасности. Ограждения высотой 2 метра должны быть в школах и детсадах
Имущество «Сапат» передано турецкому фонду «Маариф»
Сеть учебных заведений «Сапат» передают под управление фонду «Маариф»
Запрет на использование телефонов в школах: чиновники разработали правила
В селе Уч-Бай Ошской области открыли школу за 118 миллионов сомов
В Ноокате дети учатся в школах из глины — депутат Жогорку Кенеша
До 1 декабря закроем вакансии директоров школ и детсадов — Акылбек Жапаров
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
В&nbsp;Бишкеке автобусы полностью перешли на&nbsp;безналичную оплату В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату
&laquo;Сүйүү бул жеңиш&raquo;. В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой «Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой
Снос памятника Ленину. Дайырбек Орунбеков ответил депутату Жогорку Кенеша Снос памятника Ленину. Дайырбек Орунбеков ответил депутату Жогорку Кенеша
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
18 января, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 18 января. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 18 января. Что подорожал...
13:30
Передача школ «Сапат». Фонд «Маариф» обещает привлечь $2,5 миллиона инвестиций
13:03
В СИЗО-1 пытались пронести смарт-часы, спрятав их в машинке для стрижки волос
13:01
Объединенный мир борьбы поздравил Айсулуу Тыныбекову со свадьбой
12:32
Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ