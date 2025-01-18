Передача школ «Сапат». Фонд «Маариф» обещает привлечь $2,5 миллиона инвестиций

Вице-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев встретился 17 января с послом Турции в КР Ахметом Садыком Доганом и представителями международного фонда «Маариф». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, на встрече обсуждались вопросы расширения отношений между Кыргызстаном и Турцией, в том числе углубления сотрудничества в сфере образования. Была затронута и деятельность образовательных учреждений «Сапат», переданных под управление фонда «Маариф».

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Нурланбек Азыгалиев отметил, что это не должно негативно отразиться на качестве образования.

Представители фонда «Маариф» сообщили, что учебный процесс не прерывается, ведется разъяснительная работа среди педагогических кадров, учащихся и родителей, а в ближайшее время будут привлечены инвестиции в размере $2,5 миллиона для решения некоторых текущих проблем.

Кроме того, планируется оказать значительную финансовую поддержку для улучшения материально-технической базы школ, обновления зданий и повышения качества образования, а также привлечь лучших преподавателей из-за рубежа.

Уточняется, что международный фонд «Маариф» ведет деятельность в 55 странах мира и тесно сотрудничает в сфере образования со 112 странами. В Кыргызстане первая школа, открытая этим фондом, основана в 2016 году.

Напомним, 31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». В Министерстве образования и науки заявили, что это не отразится на преподавательском составе. По данным ведомства, учителя сохранят свои рабочие места, а учащиеся продолжат обучение на прежних условиях.

Позже от родителей прозвучала информация о том, что из школ уволилось 28 учителей, в том числе 12 из лицея имени Чингиза Айтматова и два из лицея «Айчурек».