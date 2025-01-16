13:57
USD 87.45
EUR 90.04
RUB 0.85
Общество

На Парад Победы 9 мая в Москву приглашены 19 стран

На Парад Победы 9 мая в Москву приглашены 19 стран. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

из архива
Фото из архива. Один из парадов в День Победы на Красной площади Москвы

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие. В том числе семь стран бывшего СССР», — сказал он на заседании оргкомитета «Победа».

Уточняется, что глав стран и воинские расчеты государств – членов ОДКБ по случаю 80-летия Великой Победы лично пригласил в Москву на 9 Мая президент РФ Владимир Путин.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945-го советская армия начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00.43 по Москве 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием этой войны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316951/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане начали подготовку к празднованию 80-летия Дня Победы
Оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Дня Победы создан в Кыргызстане
В Кремле представили официальный логотип празднования 80-летия Победы в ВОВ
Подготовку к 80-летию Победы в ВОВ обсудили министры обороны стран СНГ
День Победы. Лекторы российского общества «Знание» выступят в Кыргызстане
Волонтеры восстановили мемориал участников Великой Отечественной войны в Бишкеке
Неформальный саммит СНГ накануне Дня Победы анонсировал пресс-секретарь Кремля
Генеральная прокуратура поздравила кыргызстанцев с Днем Победы
Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
День Победы. В Бишкеке прошел митинг-реквием
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
&laquo;Сүйүү бул жеңиш&raquo;. В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой «Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой
Почти в&nbsp;50&nbsp;регионах&nbsp;РФ ввели запреты и&nbsp;ограничения на&nbsp;трудоустройство мигрантов Почти в 50 регионах РФ ввели запреты и ограничения на трудоустройство мигрантов
В&nbsp;Оше открывается новый рынок: как и&nbsp;какими маршрутами удобно доехать (список) В Оше открывается новый рынок: как и какими маршрутами удобно доехать (список)
Бизнес
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
Быстрее и&nbsp;надежнее: технологический лидер&nbsp;О! улучшает работу сети по&nbsp;всей стране Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в&nbsp;MegaPay Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
16 января, четверг
13:45
Владимир Шадыканов назначен заместителем министра обороны Владимир Шадыканов назначен заместителем министра оборо...
13:18
На Парад Победы 9 мая в Москву приглашены 19 стран
13:15
Исхак Масалиев призывает не торопиться со сносом памятника Ленину в Бишкеке
13:14
«Керемет Банк» прокомментировал введение санкций со стороны Минфина США
12:53
Платные парковки у всех зданий госорганов хочет организовать мэрия Бишкека