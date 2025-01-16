На Парад Победы 9 мая в Москву приглашены 19 стран. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

Фото из архива. Один из парадов в День Победы на Красной площади Москвы

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие. В том числе семь стран бывшего СССР», — сказал он на заседании оргкомитета «Победа».

Уточняется, что глав стран и воинские расчеты государств – членов ОДКБ по случаю 80-летия Великой Победы лично пригласил в Москву на 9 Мая президент РФ Владимир Путин.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945-го советская армия начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00.43 по Москве 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием этой войны.