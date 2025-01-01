В США запретили соцсети для детей до 14 лет

Пока только во Флориде. Там вступил в силу закон, требующий от социальных медиаплатформ запретить детям в возрасте до 14 лет создавать аккаунты в социальных сетях. Об этом пишет DW.

Компании также обязали деактивировать уже существующие страницы в Facebook, Instagram и TikTok, принадлежащие детям в этом возрасте. В противном случае против платформ будут подаваться гражданские иски.

В Палате представителей Флориды введение закона объяснили стремлением оградить детей от насильников, пытающихся взаимодействовать с ними онлайн, а также от пагубного влияния соцсетей на психическое здоровье.