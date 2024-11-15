Отмена регистрации социал-демократов. В ЦИК пока решение не поступило

В ЦИК не поступало решения Бишкекской территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации партии «Социал-демократы». Об этом сообщил пресс-секретарь Центризбиркома Ергали Аманбаев в связи с обращениями СМИ.

По его словам, также не поступало заявления от партии «Социал-демократы» об обжаловании этого решения.

«В случае поступления ЦИК рассмотрит документы в установленном порядке», — добавил Ергали Аманбаев.

Накануне стало известно, что партию «Социал-демократы» сняли с выборов в Бишкекский горкенеш из-за возбуждения уголовного дела по подкупу голосов избирателей.

Напомним, что 13 ноября в штабе политической партии провели обыски.

В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

В милиции рассказали 24.kg, что всего на допрос вызваны 10 членов партии. Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина и Роза Турксевер водворены в ИВС.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.