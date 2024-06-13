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Общество

Скончался народный писатель Самсак Станалиев

12 июня на 74-м году жизни ушел из жизни народный писатель Кыргызской Республики, поэт, прозаик, критик, публицист, переводчик Самсак Станалиев. Пресс-служба главы государства распространила некролог.

Самсак Станалиевич Станалиев родился 11 сентября 1950-го в селе Жазы-Кечуу Токтогульского района Джалал-Абадской области.

В 1977 году окончил отделение кыргызского языка и литературы филологического факультета Кыргызского государственного университета имени 50-летия СССР.

Трудовую деятельность начал в 1966-м рабочим управления «Нарынгидроэнергострой» Кара-Куля. В 1968 году работал старшим бухгалтером Токтогульского районного управления снабжения.

С 1969-го по 1971-й служил в рядах Советской Армии, в 1971-1972 годах являлся литературным работником Токтогульской районной газеты «Учкун», с 1977-го работал редактором молодежной редакции Гостелерадио Совета Министров Киргизской ССР, в 1978-1980 годах — корреспондентом, старшим корреспондентом, заведующим отделом в газете «Ленинчил жаш», до 1986-го — редактором в редакции детской и юношеской литературы издательства «Мектеп», а с 1986 года — обозревателем и заведующим отделом литературной критики газеты «Культура Кыргызстана».

В 2000-2001 годах принимал участие в качестве редактора в издании энциклопедии «Кыргызстан», посвященной 10-летию независимости КР. С 2001-го работал обозревателем газеты «Кыргыз Туусу». В 2005-2011 годах был главным редактором газеты «Адабий Ала-Тоо», в 2019-2021 годах — главным редактором ежемесячного литературного журнала «Ала-Тоо».

Самсак Станалиев являлся членом Союза писателей СССР с 1989-го. Он автор 12 поэтических и прозаических книг, более 250 литературных, научных и критических статей, а также статей и исследований о жизни и творчестве Сыдыка Карачева, Касыма Тыныстанова, Джоомарта Боконбаева, Джусупа Турусбекова, Туголбая Сыдыкбекова и других, один из авторов детских энциклопедий «Токтогульский район» (2005), «Что это, кто это?» (1987, 2004).

Также автор книг на кыргызском языке, таких как «Суйунчу» (1982), «Кыймыл» (1986), «Ылдамдык» (1990), «Ак нурунан аккан жаш» (2004), «Токтогулдун махабаты» (2004), «Акзыйнат» (2004), «Атайдын куйдум чогу» (2004), «Журоктогу ыр» (2004), «Раймалы» (совместно с Элүүбаем Отунчиевым, 2005), «Залкарлар суйгон сулуулар» (2007). Некоторые из его произведений переведены на русский, украинский, казахский и турецкий языки.

Самсак Станалиев — писатель, занимающий особое место в кыргызской литературе своими историко-биографическими романами: «Касым Тыныстанов. Чагылгандын коз жашы» (2001), рассказывающий историю жизни Касыма Тыныстанова, «Жылдын эн узак куну» (2007), посвященный жизни и творческой судьбе Джоомарта Боконбаева, роман-трилогия «Ак жарыктын айыкпаган сыныгы» (2018), посвященный жизни и творчеству великого писателя Чингиза Айтматова.

Заслуги Самсака Станалиева высоко оценены государством и отмечены рядом высоких наград и почетных грамот. В 2020 году ему присвоено звание «Народный писатель Кыргызской Республики».

Светлый образ народного писателя навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования его семье и близким, разделяем боль и горечь утраты.

С.Н. Жапаров, Н.Т. Шакиев, А.У. Жапаров, С.С. Касмамбетов, Э.Ж. Байсалов, Н.К. Кадырбеков, К.К. Сулайманов, М.Самыйкожо, А.К. Койчиев, С.А. Раев, А.А. Максутов, Т.М. Ажымалиев, К.К. Иманалиев, А.Ж. Жакшылыков, К.О. Иманалиев, М.А. Ааматов, Т.С. Самидинов, А.Т. Сыргабаев, Б.Чотурова, К.Ж. Жусупов, Ө.Д. Даникеев, С.Ж. Жетимишов, А.Р. Рыскулов, К.Ж. Жусубалиев, Ш.Д. Дуйшеев, К.А. Ашымбаев, А.А. Тюкебаев, Т.М. Мамеев, К.Б. Бакиров, А.Ө. Өмүрканов, Н.А. Алымбеков, М.М. Мамазаирова, Т.З. Закирова, С.А. Акматбекова, Т.Т. Казаков, Ж.О. Кулмамбетов, С.Г. Суслова, Т.А. Чокиев, Ж.Д. Жунушов, Ж.Бокошов и другие. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296535/
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