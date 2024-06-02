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Общество

Суд обязал экс-депутата Жусупбека Коргонбай уулу выплатить ущерб главе Минздрава

Ленинский районный суд Бишкека удовлетворил иск министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева к экс-депутату Жогорку Кенеша Жусупбеку Коргонбай уулу о защите чести, достоинства и взыскании морального ущерба. Об этом сообщил адвокат Кайсын Абакиров.

Речь о выступлении бывшего депутата парламента Жусупбека Коргонбай уулу на заседании Жогорку Кенеша 14 марта 2024 года. Тогда нардеп назвал главу Минздрава «черным хирургом» и заявил, что у Алымкадыра Бейшеналиева есть связь с ОПГ.

Депутат также заявил, что с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах.

«Суд обязал Жусупбека Коргонбай уулу опровергнуть не соответствующие действительности сведения и взыскал с него моральный ущерб в размере 10 тысяч сомов», — отметил Кайсын Абакиров.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg заявление депутата и отметил, что оказывает медицинскую помощь всем обратившимся пациентам, независимо от их социального статуса. Также глава Минздрава заявил, что на самом деле обида депутата в том, что он хотел быть министром здравоохранения.

Напомним, 27 марта 2024 года стало известно, что глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев подал в суд на депутата Жогорку Кенеша Жусупбека Коргонбай уулу за недостоверные утверждения на заседании парламента. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295613/
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