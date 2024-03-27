Глава Минздрава подал в суд на депутата Жогорку Кенеша Жусупбека Коргонбай уулу

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подал иск в Ленинский районный суд Бишкека к депутату Жогорку Кенеша Жусупбеку Коргонбай уулу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Чиновника задело выступление последнего на заседании парламента. Об этом сообщил адвокат Кайсын Абакиров.

По его словам, глава Минздрава с пониманием относится к тому, что государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в том числе в связи с тем, как они исполняют свои профессиональные обязанности. Однако необходимо различать конструктивную критику от необоснованного «шельмования», «очернения», преследующих цель унизить достоинство и запятнать репутацию.

Алымкадыр Бейшеналиев просит суд обязать опровергнуть Жусупбека Коргонбай уулу не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идет о выступлении нардепа 14 марта 2024 года на заседании Жогорку Кенеша. Чиновник просит взыскать материальный и моральный ущерб в размере 10 тысяч сомов.

Напомним, 14 марта на заседании Жогорку Кенеша депутат Жусупбек Коргонбай уулу назвал главу Минздрава «черным хирургом» и заявил, что у Алымкадыра Бейшеналиева есть связь с ОПГ.

Депутат также заявил, что с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах.

«Шесть женщин пришли в мой кабинет с жалобами. Если посмотреть хронологию, то с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах. Кадровая чехарда, бардак. У моей знакомой выскочил фурункул, она обратилась в больницу. Там ей сказали, что уберут его, и повредили нерв. В результате одна половина лица перестала работать. Ей пришлось получать дорогостоящее лечение в Турции», — возмутился нардеп.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg заявление депутата и отметил, что оказывает медицинскую помощь всем обратившимся пациентам, независимо от их социального статуса. Также глава Минздрава заявил, что на самом деле обида депутата в том, что он хотел быть министром здравоохранения.