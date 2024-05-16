Из-за ОРТ некоторые школы Бишкека перейдут на онлайн-обучение

В связи с проведением Общереспубликанского тестирования 26 столичных школ перейдут на онлайн-обучение. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

18-20 мая дистанционное обучение будет у учащихся школ № 9, 13, 31, 68, 72, 84, 93, 96 Ленинского района, а также в школах № 1, 4, 38, 65, 66, 94 Свердловского района.

22-24 мая — у учащихся школ № 6, 24, 27, 28, 69, 83 Первомайского района и в школах № 3, 39, 62, 63, 64, 88 Октябрьского.

Напомним, с 2012 года тестирование стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты ОРТ не требуются.