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Общество

Минобразования утвердило перечень специальностей и направлений, где не нужно ОРТ

Министерство образования и науки утвердило перечень 33 специальностей и направлений, при зачислении абитуриентов на которые результаты Общереспубликанского тестирования не обязательны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, приказ выпущен 7 февраля 2024 года № 191/1.

Перечень направлений подготовки/специальность:

Код/наименование

  • 532000 / Физическая культура и спорт;
  • 532500 / Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура);
  • 570001 / Искусствоведение;
  • 570002 / Театроведение;
  • 570003 / История и теория хореографического искусства;
  • 570004 / Музыковедение;
  • 570005 / Киноведение;
  • 570006 / Кинооператорство;
  • 570007 / История и теория изобразительного искусства;
  • 570008 / Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
  • 570009 / Вокальное искусство (по видам вокального искусства);
  • 570010 / Дирижирование (по видам исполнительских коллективов);
  • 570011 / Композиция;
  • 570012 / Музыкальное искусство эстрады (по видам);
  • 570013 / Звукорежиссура (по областям применения);
  • 570014 / Актерское искусство;
  • 570015 / Режиссура (по областям применения);
  • 570016 / Театрально-декорационное искусство;
  • 570017 / Хореографическое искусство;
  • 570018 / Режиссура хореографа;
  • 570019 / Педагогика хореографии;
  • 570020, 570400 / Дизайн;
  • 570021 / Интерьер и оборудование;
  • 570022 / Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;
  • 570023 / Монументально-декоративное искусство;
  • 570024 / Живопись;
  • 570025 / Графика;
  • 570026 / Скульптура;
  • 570027 / Литературное творчество;
  • 570028 / Народное художественное творчество;
  • 570029 / Социально-культурная деятельность;
  • 550600 / Художественное образование;
  • 570500 / Изобразительное искусство.

Ранее стало известно, что сдача теста по кыргызскому языку для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения по результатам Общереспубликанского тестирования, станет обязательной уже с этого года. В ведомстве отметили, что этот тест определяет уровень владения абитуриентом государственным языком и не влияет на результаты конкурса при поступлении в высшие учебные заведения.

Напомним, что с 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286653/
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