Минобразования утвердило перечень специальностей и направлений, где не нужно ОРТ

Министерство образования и науки утвердило перечень 33 специальностей и направлений, при зачислении абитуриентов на которые результаты Общереспубликанского тестирования не обязательны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, приказ выпущен 7 февраля 2024 года № 191/1.

Перечень направлений подготовки/специальность: Код/наименование 532000 / Физическая культура и спорт;

532500 / Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура);

570001 / Искусствоведение;

570002 / Театроведение;

570003 / История и теория хореографического искусства;

570004 / Музыковедение;

570005 / Киноведение;

570006 / Кинооператорство;

570007 / История и теория изобразительного искусства;

570008 / Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);

570009 / Вокальное искусство (по видам вокального искусства);

570010 / Дирижирование (по видам исполнительских коллективов);

570011 / Композиция;

570012 / Музыкальное искусство эстрады (по видам);

570013 / Звукорежиссура (по областям применения);

570014 / Актерское искусство;

570015 / Режиссура (по областям применения);

570016 / Театрально-декорационное искусство;

570017 / Хореографическое искусство;

570018 / Режиссура хореографа;

570019 / Педагогика хореографии;

570020, 570400 / Дизайн;

570021 / Интерьер и оборудование;

570022 / Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;

570023 / Монументально-декоративное искусство;

570024 / Живопись;

570025 / Графика;

570026 / Скульптура;

570027 / Литературное творчество;

570028 / Народное художественное творчество;

570029 / Социально-культурная деятельность;

550600 / Художественное образование;

570500 / Изобразительное искусство.

Ранее стало известно, что сдача теста по кыргызскому языку для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения по результатам Общереспубликанского тестирования, станет обязательной уже с этого года. В ведомстве отметили, что этот тест определяет уровень владения абитуриентом государственным языком и не влияет на результаты конкурса при поступлении в высшие учебные заведения.

Напомним, что с 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное).