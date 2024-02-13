Минобразования утвердило перечень специальностей и направлений, где не нужно ОРТ

Министерство образования и науки утвердило перечень 33 специальностей и направлений, при зачислении абитуриентов на которые результаты Общереспубликанского тестирования не обязательны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, приказ выпущен 7 февраля 2024 года № 191/1.
Перечень направлений подготовки/специальность:
Код/наименование
- 532000 / Физическая культура и спорт;
- 532500 / Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура);
- 570001 / Искусствоведение;
- 570002 / Театроведение;
- 570003 / История и теория хореографического искусства;
- 570004 / Музыковедение;
- 570005 / Киноведение;
- 570006 / Кинооператорство;
- 570007 / История и теория изобразительного искусства;
- 570008 / Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
- 570009 / Вокальное искусство (по видам вокального искусства);
- 570010 / Дирижирование (по видам исполнительских коллективов);
- 570011 / Композиция;
- 570012 / Музыкальное искусство эстрады (по видам);
- 570013 / Звукорежиссура (по областям применения);
- 570014 / Актерское искусство;
- 570015 / Режиссура (по областям применения);
- 570016 / Театрально-декорационное искусство;
- 570017 / Хореографическое искусство;
- 570018 / Режиссура хореографа;
- 570019 / Педагогика хореографии;
- 570020, 570400 / Дизайн;
- 570021 / Интерьер и оборудование;
- 570022 / Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;
- 570023 / Монументально-декоративное искусство;
- 570024 / Живопись;
- 570025 / Графика;
- 570026 / Скульптура;
- 570027 / Литературное творчество;
- 570028 / Народное художественное творчество;
- 570029 / Социально-культурная деятельность;
- 550600 / Художественное образование;
- 570500 / Изобразительное искусство.
Ранее стало известно, что сдача теста по кыргызскому языку для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения по результатам Общереспубликанского тестирования, станет обязательной уже с этого года. В ведомстве отметили, что этот тест определяет уровень владения абитуриентом государственным языком и не влияет на результаты конкурса при поступлении в высшие учебные заведения.
Напомним, что с 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное).