Бишкек без пробок. Какие эксперименты приготовила мэрия для решения проблемы

Мэрия Бишкека продолжает экспериментировать с дорожным движением: то «запрещает» парковку елочкой, то делает односторонними улицы, то внедряет систему «умных» светофоров, «вафельную» и диагональную разметку, то убирает микроавтобусы из центра, то рисует выделенные полосы.

Все свои эксперименты она сопровождает уверениями, что делается это во благо горожан, чтобы сократить пробки на улицах.

Однако пока жители этого не ощутили. Пробок меньше не стало, общественный транспорт переполнен, выделенные полосы давно стерлись, а системой «умных» светофоров горожане в шутку называют регулировщиков, которые в часы пик выходят на перекрестки.

Амбициозные планы по борьбе с пробками...

В начале апреля мэрия утвердила концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры и снижения заторов до 2030 года. И поставила амбициозные планы. Это и сокращение количества легковых автомобилей в центре города на 20 процентов, и снижение заторов, и полный охват города общественным транспортом и другие.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры считают, что уменьшить количество машин можно через ряд мер, нацеленных на пересадку людей на общественный транспорт.

Утвержден двухлетний план реализации концепции (будет обновляться каждые два года), в котором обозначены основные мероприятия по реконструкции и строительству дорог, мостов, путепроводов и пробивке улиц, развитию системы общественного транспорта и созданию соответствующей инфраструктуры, организации транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих стоянок.

Некоторые пункты этой концепции, как сообщили в департаменте, уже начали реализовывать.

... и что уже успели сделать

В частности, внедрили автоматизированную систему управления дорожным движением на 21 перекрестке. Открыт ситуационный центр организации дорожного движения.

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«Благодаря этой системе проанализировали транспортные потоки. У нас есть большой массив данных, с помощью которых в ближайшее время изменят фазы и циклы светофорного регулирования по улице Абдрахманова и Токомбаева. Это делается для разгрузки улиц, где установлена система АСУДД», — отметили в департаменте.

Вторым этапом до конца года планируют внедрить эту систему на более чем 250 перекрестках, а третьим — в 2025-м — системой АСУДД охватят весь город.

В мэрии отмечают: чем больше перекрестков охватят, тем лучше будет аналитика транспортных потоков. На ее основе комплексно примут решения по разгрузке улиц.

Хотя разметка выделенной полосы на улице Байтика Баатыра стерлась, в мэрии от проекта отказываться не намерены и планируют в ближайшее время нанести желтые линии на:

проспекте Жибек Жолу (от улицы Лермонтова до улицы Фучика);

проспекте Манаса (от Жибек Жолу до улицы Ахунбаева);

проспекте Дэн Сяопина (от улицы Фучика до улицы Алыкулова);

проспекте Чуй (от улицы 7 Апреля до улицы Фучика);

улице Ахунбаева (от улицы Садырбаева до улицы Байтика Баатыра);

улице 7 Апреля (от проспекта Жибек Жолу до улицы Анкара).

Еще одно решение, которое начала внедрять мэрия, — организация одностороннего движения на шести улицах: Суюмбаева, Гоголя, Раззакова, Орозбекова, Турусбекова и Уметалиева.

«После пропускная способность на них возросла на 25 процентов. Результат достигнут за счет увеличения числа полос, работающих в одном направлении, и появилась возможность разрешить временную стоянку автомобилей на одной из крайних полос», — сообщили в департаменте.

Также сейчас пробуют еще два новшества: «вафельную» разметку перекрестков и диагональный пешеходный переход.

Платная парковка и парковочные зоны

Ранее мэрия анонсировала, что Бишкек разделят на три парковочные зоны.

Первая ограничена улицами Боконбаева, Ибраимова, Фрунзе, бульваром Молодой Гвардии. К ней относятся территории рынков и торговых центров.

ограничена улицами Боконбаева, Ибраимова, Фрунзе, бульваром Молодой Гвардии. К ней относятся территории рынков и торговых центров. Вторая ограничена улицами Ахунбаева,Торекула Айтматова, Фучика и проспектом Жибек Жолу (за исключением зоны 1).

ограничена улицами Ахунбаева,Торекула Айтматова, Фучика и проспектом Жибек Жолу (за исключением зоны 1). Третья — остальные улицы в городе, не вошедшие в зоны 1, 2.

Самая высокая плата за час парковки будет в зоне 1. Платная парковка будет действовать по часовому тарифу.

В департаменте объясняют, что это все делают для оптимизации процесса предоставления платных услуг по парковке автотранспорта с наибольшей пользой для столицы, а подобные зоны используют во многих развитых городах для снижения потока автотранспорта в центр города.

МП «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» объявило конкурс на покупку «Автоматизации системы городских парковок и оптимизации дорожного трафика Бишкека». Одно из условий — предоставление льготных или бесплатных парковок для жителей близлежащих жилых районов, государственных и муниципальных служб. Там же и обустройство парковок парковочной инфраструктурой на улично-дорожной сети, а при необходимости обустройство плоскостных парковок.

Пересадочные станции и перехватывающие стоянки

Среди планируемых проектов — организация транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих стоянок. Как это будет выглядеть, где их построят?

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В департаменте отвечают: основная цель создания таких узлов, чтобы граждане, прибывающие из пригородных сел и других населенных пунктов, имели возможность пересаживаться на общественный муниципальный транспорт и комфортно приезжать в город.

Один из транспортно-пересадочных узлов уже создан — это МП «Бишкекавтобекети» на пересечении улицы Алматинской и объездной дороги.

Он обслуживает пассажиров, прибывающих из Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Второй планируют организовать в юго-западной части Бишкека для транспорта, прибывающего из западных и южных областей страны.

«Для ограничения въезда личных автомобилей необходимо рассмотреть возможность организации перехватывающей стоянки в районе авторынка «Риом». На транспортно-пересадочных узлах создадут равные условия для всех пассажиров, предусмотрены меры по обеспечению их безопасности, зоны отдыха», — добавили в департаменте.

Перехватывающие стоянки планируют организовать по периметру города примерно на следующих локациях:

авторынок «Риом»;

район пересечения улицы Муромской и Южной магистрали;

район ТЦ «Ала-Арча»;

ж/м «Алтын Ордо»;

село Лебединовка;

жилмассив «Ак-Босого»;

село Кок-Жар.

На чем ездить будем

Помимо создания проблем для автомобилистов, в мэрии работают над увеличением единиц общественного транспорта большой вместимости. В частности, до конца II квартала прибудут все закупленные в Китае автобусы (всего приобрели 1 тысячу единиц).

Кроме того, до конца 2024 года закупят 120 электробусов и 100 12-метровых автобусов, из них уже прибыли 17. В целом Бишкек обеспечат более полутора тысячами автобусов.

А вот на вопрос, будет ли закупать мэрия троллейбусы, в департаменте прямо не ответили.

Отметим, ранее активисты заявили, что бишкекские троллейбусы под угрозой исчезновения, их могут заменить электробусами.

В департаменте сообщили о реализации проекта «Электрификация городского транспорта», финансируемого Азиатским банком развития.

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В его рамках планируют закупить электробусы, модернизировать инфраструктуру троллейбусных депо, создать пилотный «зеленый» коридор мобильности и повысить устойчивость работы общественного транспорта.

Закупленные электробусы передадут Бишкекскому троллейбусному управлению.

В подразделении мэрии добавили, что часть троллейбусов уже исчерпала свой ресурс. Сообщили и то, что в столице 220 километров контактных сетей троллейбусных линий. Из них с 2016 года заменили 90 километров. Контактная сеть изношена в среднем на 50 процентов.

Новые районы Бишкека охватят транспортом

Сейчас разрабатывают новые схемы движения общественного транспорта. Они должны охватить присоединенные к Бишкеку села и жилмассивы.

После завершения всех процедур по административно-территориальной реформе проведут работу по запуску новых автобусных маршрутов.

В департаменте рассказали, что в рамках реализации проекта «Бишкекские автобусы» рамочной программы «Зеленые города 2, Окно 2» закупили программное обеспечение PTV Vissim.

«Одной из его задач является оптимизация сети и планирование маршрутов, то есть этот инструмент позволяет анализировать и оптимизировать существующие транспортные маршруты, планировать новые, чтобы улучшить эффективность и доступность транспорта», — заключили в департаменте.