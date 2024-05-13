«Вафельная» разметка в Бишкеке. Как проезжать и за что могут оштрафовать

На некоторых перекрестках Бишкека появилась новая для кыргызстанцев дорожная разметка — это так называемая «вафельница».

Столичная мэрия совместно с управлением Патрульной службы милиции запустила пилотный проект «вафельница» для уменьшения заторов и исключений очередности проезда. Пресс-секретарь УПСМ Бишкека Мирлан Таалайбеков рассказал журналистам 24.kg, как правильно проезжать «вафельную» разметку и за что при этом можно получить штраф.

«На «вафельной» разметке автомобили не должны перекрывать проезд других участников движения дольше 5 секунд. Водителям необходимо расчитывать свою скорость и возможный затор на разметке, чтобы не остаться на ней. В противном случае владельца авто ждет штраф», — отметил Мирлан Таалайбеков.

Автоинспектор добавил, что пока водителям выписывают протокол на месте. Планируется, что данное нарушение введут в систему «Безопасного города», после чего штрафы будут приходить водителям по месту прописки.