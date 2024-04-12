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Общество

Бишкек разделят на три зоны платной парковки

В мэрии столицы сообщили подробности организации платной парковки. Накануне МП «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» объявило тендер на приобретение «Автоматизации системы городских парковок и оптимизации дорожного трафика Бишкека» методом неограниченного участия.

Участник конкурса должен предоставить техническое решение к техническому заданию с детальным описанием предлагаемого оборудования, монтажных работ, график исполнения работ, период и программу обучения, сроки замены дефектного оборудования сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания, заверенное подписью и печатью участника.

Данный пилотный проект должен включать в себя не менее двух средств сбора информации о наличии припаркованного транспорта и распознавания государственных номеров. Также необходимо иметь рабочую систему (допускается в тестовой среде) по сбору денежных средств с применением мобильных приложений банков Кыргызстана.

С победителем конкурса заключат договор на 60 месяцев (пять лет) по разработке и внедрению системы.

В муниципалитете напомнили, что первую электронную парковку возле мэрии Бишкека оборудовал российский ИТ-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице КР платных парковочных зон.

В рамках этого проекта в пилотном режиме планируют внедрить на всей территории города платные парковочные зоны, которые разделят следующим образом:

  • зона № 1 — район, ограниченный улицами Боконбаева, Ибраимова, Фрунзе, бульваром Молодой Гвардии;
  • зона № 2 — район, ограниченный улицей Ахунбаева, проспектом Жибек Жолу, улицами Торекула Айтматова и Фучика (за исключением зоны № 1);
  • зона № 3 — остальные улицы в Бишкеке, не вошедшие в зоны № 1 и 2.

Оплата парковки будет производиться посредством сканирования QR-кода с дисплея оборудования (паркомат) либо в самом приложении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291328/
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