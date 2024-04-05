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Общество

Концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры утвердили в мэрии Бишкека

Концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры и снижения заторов на территории города утвердили в мэрии Бишкека.

Отмечено, что планируются масштабные проекты строительства мостов и новых дорог, организации одностороннего движения и почасовых парковок, увеличения парковочных мест.

В муниципалитете заверяют, что будут активно развивать внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением.

При реализации новой концепции в 2024-2030 годах планируется:

  • сокращение количества легковых автомобилей в центре города до 20 процентов;
  • снижение транспортных заторов на 30 процентов;
  • увеличение пропускной способности транспортных средств на перекрестках на 30 процентов;
  • увеличение средней эксплуатационной скорости транспортного потока на 30 процентов;
  • увеличение свободного пространства на улично-дорожной сети до 35-40 процентов;
  • увеличение средней эксплуатационной скорости автобусов на маршруте на 30-40 процентов;
  • достижение регулярности автобусного сообщения и сокращение интервала движения на маршруте до 80 процентов;
  • полный охват территории города общественным транспортом;
  • использование общественного транспорта до 60-70 процентов (ежедневный пассажиропоток — 700-900 тысяч поездок);
  • снижение негативного воздействия подвижного состава общественного транспорта на окружающую среду на 50 процентов;
  • широкое развитие инфраструктуры велосипедного транспорта.

Чиновники хотят снизить заторы на дорогах столицы, чтобы не было транспортного коллапса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290816/
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