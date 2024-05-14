14:24
USD 88.34
EUR 95.27
RUB 0.96
Общество

Диагональные пешеходные переходы в Бишкеке. Как правильно переходить и проезжать

На двух перекрестках Бишкека появились диагональные пешеходные переходы, при виде которых многие участники дорожного движения впадают в ступор. Диагональный переход — это новая разметка для Кыргызстана.

Пресс-секретарь управления Патрульной службы милиции столицы Мирлан Таалайбеков рассказал 24.kg, как использовать пешеходам данную дорожную разметку и как водители должны реагировать на необычный переход перекрестка.

«Диагональный пешеходный переход позволяет сократить время перехода улицы, снизить пробки и более рационально использовать светофоры. Главной отличительной особенностью диагонального пешеходного перехода являются временная остановка всех автомобилей на перекрестке и возможность всем пешеходам одновременно переходить его во всех направлениях, в том числе по диагонали», — отметил он.

Напомним, в Бишкеке появилась и «вафельная» разметка на нескольких перекрестках только для водителей. О правилах проезда по ней 24.kg рассказало накануне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293893/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Как ездить зимой. Семь правил от патрульной службы по безопасности на дороге
В селе Беловодском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
В Бишкеке мужчина сбил пешехода и скрылся. Его задержали спустя месяц
В Бишкеке в ДТП пострадал водитель. Его машина упала с моста
Более 5,6 тысячи нарушений Правил дорожного движения выявили в Бишкеке за неделю
Сотрудник милиции пытался дать взятку проверяющему. Его задержали
Машину управделами президента оштрафовали. Ездила с подложными номерами
Более 4,5 тысячи нарушений Правил дорожного движения выявили в Бишкеке за неделю
УПСМ опять получило машины от неизвестных спонсоров
Помог задержать преступников. В Бишкеке УПСМ наградило таксиста
Популярные новости
Жара вернется в&nbsp;Бишкек, но&nbsp;ненадолго. Прогноз погоды на&nbsp;13-16 мая Жара вернется в Бишкек, но ненадолго. Прогноз погоды на 13-16 мая
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Мэр Бишкека запретил подчиненным дважды в&nbsp;неделю ездить на&nbsp;работу на&nbsp;своем авто Мэр Бишкека запретил подчиненным дважды в неделю ездить на работу на своем авто
Бизнес
Оплата налогов по&nbsp;коду платежа в&nbsp;MegaPay Оплата налогов по коду платежа в MegaPay
Завершена подготовка национальной линейки учебников по&nbsp;английскому языку Завершена подготовка национальной линейки учебников по английскому языку
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
14 мая, вторник
14:22
В Центре реабилитации и спортивной медицины появился новый рентген-аппарат В Центре реабилитации и спортивной медицины появился но...
14:17
Кампанию по легализации активов хотят продлить до конца года
14:12
Дирекцию строящихся электростанций возглавил экс-премьер Игорь Чудинов
14:10
Избиение ребенка в Сокулуке. После приговора судей стали оскорблять в соцсетях
14:03
Диагональные пешеходные переходы в Бишкеке. Как правильно переходить и проезжать