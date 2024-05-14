Диагональные пешеходные переходы в Бишкеке. Как правильно переходить и проезжать

На двух перекрестках Бишкека появились диагональные пешеходные переходы, при виде которых многие участники дорожного движения впадают в ступор. Диагональный переход — это новая разметка для Кыргызстана.

Пресс-секретарь управления Патрульной службы милиции столицы Мирлан Таалайбеков рассказал 24.kg, как использовать пешеходам данную дорожную разметку и как водители должны реагировать на необычный переход перекрестка.

«Диагональный пешеходный переход позволяет сократить время перехода улицы, снизить пробки и более рационально использовать светофоры. Главной отличительной особенностью диагонального пешеходного перехода являются временная остановка всех автомобилей на перекрестке и возможность всем пешеходам одновременно переходить его во всех направлениях, в том числе по диагонали», — отметил он.