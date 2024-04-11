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Общество

Тендер на электронные парковки Бишкека объявили в столице

Муниципальное предприятие «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» объявляет тендер на электронные парковки Бишкека. Объявление размещено на сайте tenders.kg.

Отмечается, что все заинтересованные поставщики должны представить конкурсную заявку на приобретение услуг, работ по автоматизации системы городских парковок и оптимизации дорожного трафика.

Предложения поставщиков принимаются до 9.00 29 апреля. 

Ранее сообщалось, что в столице в пилотном режиме запустили электронную систему платной парковки.  

Первую электронную парковку возле здания столичного муниципалитета оборудовал российский ИТ-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице Кыргызстана платных парковочных зон.

«Программно-аппаратный комплекс с помощью технологии видеоаналитики обеспечивает фиксацию номера авто, времени стоянки и возможность оплаты использования парковочной зоны. При въезде на парковку камера автоматически регистрирует госномер, открывая сессию парковки, и при выезде сессия завершается», — отмечали в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291201/
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