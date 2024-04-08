Не верьте депутату. Глава Минздрава ответил Жусупбеку Коргонбай уулу

Министр здравоохранения ответил депутату Жогорку Кенеша Жусупбеку Коргонбай уулу, который обвинил Алымкадыра Бейшеналиева в коррупции и назвал предателем.

Как сообщил 24.kg Алымкадыр Бейшеналиев, депутат Жусупбек Коргонбай уулу распространяет неверную информацию.

«В соцсетях обсуждают, что у меня много машин и большинство зарегистрированы на супругу Гульнару Кульматову, но Гульнара Ренатовна мне не жена. Говорили, что моим тестем был покойный Ренат Кульматов, это тоже ложь. Моя жена — Кульматова Замира Марленовна. Она водит машину Lexus RX 300, 2002 года выпуска. Государственный номер 01KG 537 AAY. Моя дочь Бейшеналиева Салтанат Алымкадыровна. На нее зарегистрирована Honda accord, 2008 года выпуска, номер 01 KG 906 ANL. Очень плохо, что представитель народа продолжает распространять ложную информацию. Не верьте ему.

Что касается моей жены Замиры Марленовны, то прошло два года с тех пор, как у нее обнаружили рак, и она лечилась в Турции девять месяцев. В настоящее время она получает химию в России. Ложная информация, распространяющаяся в интернете, крайне негативно влияет на человека, который болеет. Я призываю тех, кто клевещет непроверенной информацией, уточнять при распространении слухов», — отметили в Минздраве.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу сделал обращение на заседании парламента и вновь обвинил главу Минздрава в связях с ОПГ и коррупции. Он перечислил факты, связанные с главой Минздрава.

В Жогорку Кенеше создали депутатскую комиссию по изучению деятельности Министерства здравоохранения.