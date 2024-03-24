Московский «Спартак» тоже наградил 15-летнего кыргызстанца Ислама Халилова

Московский «Спартак» наградил 15-летнего Ислама Халилова, который 22 марта вывел из «Крокус Сити Холла» больше ста человек во время атаки боевиков.

Клуб организовал встречу с футболистами основной команды, подарил мальчику именную футболку и абонемент на все домашние матчи клуба.

22 марта во время теракта Ислам заметил, что толпа побежала в тупик, взял ситуацию под контроль и начал руководить эвакуацией. Он смог вывести людей на улицу — в безопасность.

В свободное от учебы и работы в гардеробе время подросток играет за футбольную детскую сборную «Спартака».

Ранее стало известно, что духовный лидер российских мусульман муфтий Шейх Равиль Гайнутдин представил к высокой награде мусульман Ислама Халилова. 29 марта ему будет вручена медаль мусульман России «За заслуги».

Напомним, подросток подрабатывал в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл». По его словам, при трудоустройстве всем сотрудникам проводили инструктаж на случай ЧП. На момент теракта он действовал по инструкции, взяв эвакуацию под контроль, смог вывести людей из узкого прохода из тупика, через служебный вход вывел на улицу — в безопасность. Во время теракта он помог эвакуировать более ста человек.

Стало также известно, что по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Ислама Халилова наградят ведомственной наградой.

Отметим, 15-летний Ислам подрабатывал в гардеробе центра. Во время начавшегося теракта подросток повел испуганных гостей центра за собой, сквозь дым, через выставку в служебные помещения, а оттуда — на улицу. Никто из его группы не пострадал.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.