Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец представлен к награде

Духовный лидер российских мусульман муфтий Шейх Равиль Гайнутдин представил к высокой награде мусульман 15-летнего кыргызстанца Ислама Халилова, который 22 марта во время теракта вывел из здания «Крокус Сити Холл» более ста человек. Об этом сообщается на сайте Совета муфтиев РФ.

Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин передал личное приглашение прихожанам Московской Соборной мечети отцу и сыну Халиловым.

Исламу Халилову 29 марта будет вручена медаль мусульман России «За заслуги».

Напомним, подросток подрабатывал в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл». По его словам, при трудоустройстве всем сотрудникам проводили инструктаж на случай ЧП. На момент теракта он действовал по инструкции, взяв эвакуацию под контроль, смог вывести людей из узкого прохода из тупика, через служебный вход вывел на улицу — в безопасность. Во время теракта он помог эвакуировать более 100 человек.

Стало известно, что по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Ислама Халилова наградят ведомственной наградой.

Как призналась мама мальчика — Айпери, она очень испугалась за сына и плакала, увидев в интернете, что происходит.

«Когда я увидела все это, то очень испугалась и плакала. Благодарна богу, что мой сын остался жив в такой ситуации. Он тоже был в шоковом состоянии. Мы гордимся нашим сыном», — сказала Айпери.

Известно, что отец Ислама уроженец Сузакского района, мама — Узгенского. Сам мальчик родился в России. Он самый старший из троих детей.

Отметим, 15-летний Ислам подрабатывал в гардеробе центра. Во время начавшегося теракта подросток повел испуганных гостей центра за собой, сквозь дым, через выставку в служебные помещения, а оттуда — на улицу. Никто из его группы не пострадал.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.