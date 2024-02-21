Устали доказывать законность. Работники «Кум-Шагыл» обратились к депутатам

Вице-мэры Бишкека обещали, что завод «Кум-Шагыл» возобновит свою деятельность с 19 февраля, но работники оказались на улице. Об этом на пресс-конференции заявили сотрудники и юристы предприятия.

По словам юриста Жылдыз Эшалиевой, на протяжении четырех лет акционерное общество подвергается различным проверкам. В отношении завода было возбуждено три уголовных дела со стороны ГКНБ. Все они прекращены за отсутствием состава преступления.

«На протяжении года ГКНБ проверял документы по приватизации, акционированию, предоставлению земельных участков в пользование и частную собственность. Он выдал постановление о прекращении дела, городская прокуратура поддержала. Но почему-то вновь все поднимается», — сказала Жылдыз Эшалиева.

Также она обратилась к депутатам Жогорку Кенеша с просьбой помочь разобраться в законности и правовой стороне вопроса вокруг завода. Парламентариев также просят принять закон о прекращении повторяющихся проверок.

Ранее 24.kg сообщало, что 8 февраля на завод прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу. Но рабочие не освободили помещения, так как чиновники не представили каких-либо документов.

Мэрия Бишкека ранее прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.

На пятый день после приостановления работы завода рабочие обратились к президенту Садыру Жапарову и главе спецслужб Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг производства. Они называли происходящее «рейдерским захватом».

Напомним, в столичном парке имени Максима Горького 15 февраля рабочие завода провели митинг. Они потребовали тогда вернуть им рабочие места.