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Общество

Частникам хотят разрешить лечить онкологических больных

Частным организациям здравоохранения хотят разрешить лечить онкологических больных. Соответствующий законопроект на общественное обсуждение вынесло Министерство здравоохранения.

Как отмечается в справке-обосновании, действующий Закон «Об онкологической помощи населению» предусматривает государственную монополию на оказание медицинской помощи лицам, страдающим злокачественными новообразованиями. Частные могут оказывать только паллиативную помощь.

«Государственные организации здравоохранения играют важную роль в оказании медицинской помощи населению, в том числе и при лечении злокачественных новообразований. Однако их монополия в сфере оказания медпомощи пациентам со злокачественными новообразованиями имеет некоторые негативные последствия», — отмечают в ведомстве.

В частности, монополия приводит к ограничению выбора у пациентов, они вынуждены обращаться только в государственные организации здравоохранения. Это приводит к снижению качества медицинской помощи и увеличению времени ожидания на прием. Кроме того, госклиники не всегда способны быстро адаптироваться к новым методам лечения и технологиям, что замедляет развитие и использование современных методов лечения онкологических заболеваний и сказывается на эффективности лечения. Также отсутствие конкуренции приводит к тому, что госорганизации не всегда заинтересованы в улучшении качества медицинской помощи и разработке новых методов лечения. Это приводит к затормаживанию развития медицинской науки и технологий, что негативно отражается на качестве лечения пациентов.

В ведомстве считают, что введение частной формы собственности в эту сферу может привести к улучшению качества медицинской помощи, расширению выбора пациентов и стимулированию инноваций в медицинской науке и технологиях.

«В частном секторе здравоохранения у компаний, занимающихся лечением онкологических заболеваний, может быть больше гибкости и возможности принимать быстрые решения внедрения новых технологий и методов лечения. Кроме того, частные организации могут быть более заинтересованы в инновациях и повышении качества медицинской помощи, так как от этого зависит их конкурентоспособность и успех на рынке», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262424/
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