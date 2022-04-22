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Общество

Минобразования не будет искать учителей: они теперь сами придут

«Мы не будем искать учителей, они сами придут», — сообщила на пресс-конференции и. о. начальника управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства образования и науки Гульнар Тохтакунова, отвечая на вопрос, как будет решаться проблема нехватки кадров.

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«Мы это уже проходили. Каждое повышение зарплаты они возвращались к нам. У нас очень большая армия учителей. Но из-за низкой зарплаты они уходили в другие места. Сейчас очень много мигрантов возвращается, есть много специалистов — IT, физики, химики, биологи. К сожалению, они не хотели работать в школе. Мы из постановления убрали слова «педагогическое образование». Специалисты, которые имеют высшее образование и которые переквалифицируются, пройдут курсы, смогут прийти в школу. Это не ограничивает. Тем более математики, физики и химики получают на 20 процентов больше», — сказала Гульнар Тохтакунова.

Она уверена, что к сентябрю 2022 года проблема нехватки учителей решится. «Достойная зарплата возвращает в родную профессию. С такой оплатой труда все придут. Если вас переквалифицировать, вам тоже будет интересно получать зарплату в 30 тысяч сомов», — отметила Гульнар Тохтакунова, обращаясь к журналистам.

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«Что касается сокращения часов с нового учебного года, мы указали в постановлении, чтобы нагрузка была не более 1,5 ставки. Этого достаточно, чтобы учитель качественно вел уроки. Если загружать педагогов еще больше, то качество преподавания улучшаться не будет», — добавила и. о. начальника управления.

Отметим, что учителя опасаются сокращения часов с нового учебного года, что может оставить часть учащихся без уроков в случае отсутствия преподавателя. Поскольку имеющиеся учителя не смогут подрабатывать, ведя вакантные часы.

В начале 2022 года в Минобразования сообщали о нехватке более 900 учителей в школах по республике. В основном не хватает языковедов, преподавателей физики, химии и других предметов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231746/
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