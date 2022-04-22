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Общество

Зарплата учителя станет 30 тысяч сомов. При каких условиях

После повышения зарплаты с 1 апреля почти все учителя будут получать по 30 тысяч сомов, если будут работать на 1,5 ставки. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила и. о. начальника управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства образования и науки Гульнар Тохтакунова.

«Например, математик работает в 5-11-х классах, за одну ставку будет получать 17,2 тысячи сомов, за 1,5 ставки — 25,8 тысячи. При доплате за педагогический стаж (5 тысяч сомов) получается уже 30 тысяч. А если еще будет проверка тетрадей, то плюс 2 тысячи сомов. Из этой начисленной зарплаты примерно 20 процентов высчитываем на налоги, остальное на руки», — привела пример она.

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Гульнар Тохтакунова подчеркнула, что у молодого и опытного учителя разница будет только в педстаже, а ставка такая же. «Если учитель работает в начальных классах и имеет степень бакалавра, то у него ставка начинается с 17,2 тысячи сомов, такая же ставка и у учителя со стажем. Только у последнего будет доплата за стаж 30 процентов (5,1 тысячи сомов). Если раньше педстаж начинался с пяти лет, то сейчас с трех. Доплата за педстаж с 3 до 8 лет будет 10 процентов, с 8 до 13 лет — 20 процентов, свыше 13 лет — 30 процентов», — отметила она.

По словам Гульнар Тохтакуновой, раньше начисление было сложным, не все учителя его понимали, а сейчас подсчитать зарплату будет очень легко.

К ставке будет только три доплаты — за педстаж, проверку тетрадей и классное руководство.

«Кроме того, есть другое стимулирование. Если учитель выпустил ученика, который победил в республиканской олимпиаде, то будет доплата 10 тысяч сомов. За победу в международной олимпиаде тоже предусмотрена единовременная выплата. Сельские учителя тоже не забыты. За сельскую местность раньше получали доплату в размере 1 тысячи сомов, то сейчас 1,8 тысячи. Доплата за высокогорье также осталась в силе», — резюмировала Гульнар Тохтакунова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231740/
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