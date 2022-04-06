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Общество

В микрорайоне «Тунгуч» построят новый корпус школы № 73

В микрорайоне «Тунгуч» построят новый корпус школы № 73. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило управление капитального строительства мэрии Бишкека. На строительство трехэтажного корпуса оно планирует потратить 218 миллионов 221 тысячу 353 сома. Средства выделяются из республиканского бюджета. Конкурс проводится методом прямого заключения договора.

Отметим, ранее мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров сообщил, что к новому учебному году в Бишкеке планируют построить 16 школ.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229827/
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