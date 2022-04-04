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Общество

Депутаты предлагают создать специальный фонд для финансирования Ботсада

Депутат Дастан Бекешев предложил создать специальный фонд для финансирования Ботсада. Об этом он сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам.

Сегодня в парламенте обсуждают проект постановления ЖК «О мерах по сохранению и развитию Научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» НАН. Инициаторы — депутаты Дастан Бекешев, Жаныбек Абиров, Марлен Маматалиев, Сеид Атамбаев, Жанар Акаев и другие.

Дастан Бекешев отметил, что Ботанический сад находится в плачевном состоянии.

«Состояние научного учреждения тяжелое. Завтра-послезавтра его может не стать. Большую территорию охраняют всего шесть охранников. Есть административное здание, но нет центрального отопления. Для отопления используют уголь. Руководители получают 12 тысяч сомов заработной платы, сотрудники по 7 тысяч сомов. Не хватает научных работников. Говорим, что нужно сажать деревья. Но там разрушена система ирригации. Для ее восстановления потребуется более 60 миллионов сомов. Поэтому все вопросы упираются в финансы», — сказал парламентарий.

Дастан Бекешев подчеркнул, что для решения финансовых проблем в проекте постановления депутаты предлагают создать специальный фонд.

«Мы предлагаем создать фонд. Те предприниматели, которые хотят решить проблему Ботсада, будут вносить свои средства. За это бизнесмен будет освобожден от налога на прибыль. Это практикуется во многих странах. Простым людям также надо разрешить приводить в порядок Ботсад. Например, если кто-то хочет установить скамейку, нужно ему разрешить ее установить, пусть даже она будет именная», — сказал Дастан Бекешев и попросил поддержать проект постановления.

При этом депутаты выступили против передачи Научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» НАН мэрии.

Напомним, в феврале сотрудники Научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» НАН обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить Ботсад. Они отмечали, что в случае, если он лишится статуса научного учреждения государственного масштаба, Кыргызстан потеряет единственный в стране Ботанический сад.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229629/
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