Зарплату медикам повысят, а категории отменят?

Министерство здравоохранения пока не готово рассказать, как изменится зарплата медиков с 1 апреля 2022 года.

Как сообщили 24.kg в пресс-центре ведомства, расчеты еще не закончены.

В Фонде обязательного медицинского страхования отметили, что ждут рекомендаций Минздрава, где для этого создана рабочая группа.

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При этом в соцсетях врачи пишут об отмене категорий, а соответственно, и доплат за них. Доплата за высшую категорию составляет 50 процентов от оклада, за первую — 30 процентов и за вторую — 10 процентов.

В ОО «Ассоциация врачей по внутренней медицине» в беседе с 24.kg подчеркнули, что отмена категорий обсуждается уже примерно три года, и это не связано с обещанным повышением зарплат врачам.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года планируется повысить зарплаты на 50-100 процентов, в зависимости от возможностей бюджета. Некоторые организации здравоохранения предоставили свои расчеты повышения зарплаты на 50, 70 и 100 процентов.

В 2021 году семейным врачам повысили оклады на 100 процентов, но при этом отменили доплаты за индикаторы. В итоге их зарплата стала меньше, чем до повышения, на несколько тысяч сомов.