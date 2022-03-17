Задержание митингующих. Правозащитников везут в суд: вменяют две статьи

Задержанной главе правозащитного центра «Кылым шамы» Азизе Абдирасуловой вменяют мелкое хулиганство. Об этом 24.kg сообщила она сама.

Ранее в Первомайское РУВД доставили ее, правозащитницу Динару Ошурахунову и гражданского активиста Ондуруша Токтонасырова.

После семичасового ожидания всех задержанных повезли в Первомайский районный суд Бишкека. «Мне вменяют мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам милиции. Они уверяют, что мы ругались матом, приставали к прохожим людям. Сейчас в суде будет рассмотрение по существу», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Напомним, что возле посольства России в Кыргызстане сегодня проходила акция протеста. К дипмиссии РФ вышли Азиза Абдирасулова и Ондуруш Токтонасыров. Позже присоединились еще несколько человек.

Милиция поначалу не препятствовала акции, но позже сотрудники правоохранительных органов попросили пикетчиков уйти. Однако протестующие потребовали предоставить официальное предостережение. Правоохранители задержали участников митинга и доставили в УВД Первомайского района.