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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ситуация в Украине. В Бишкеке возле посольства России проходит акция протеста

Возле посольства России в Кыргызстане проходит акция протеста. К дипмиссии РФ вышли два человека — глава правозащитного центра «Калым шамы» Азиза Абдирасулова и гражданский активист Ондуруш Токтонасыров.

Они выступают против военных действий в Украине. Участники мирной акции принесли флаг Украины. Сотрудники милиции не препятствуют активистам.

Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека запретил любые митинги у российского посольства. Уточняется, что с заявлением об ограничениях обратилось Первомайское РУВД. Временный запрет введен 11 марта и продлится до 11 апреля.

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227725/
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