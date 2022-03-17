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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Акция протеста у посольства России: участников митинга увезли в УВД

Возле посольства России в Кыргызстане проходила акция протеста. К дипмиссии РФ выходили два человека — глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова и гражданский активист Ондуруш Токтонасыров. Позже присоединились еще несколько человек.

Милиция поначалу не препятствовала акции, но позже сотрудники правоохранительных органов попросили пикетчиков уйти. Однако протестующие потребовали предоставить официальное предостережение.

Сотрудникам милиции пришлось попросить участников акции протеста проехать в УВД Первомайского района для профилактической беседы. После их отпустят.

Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека запретил любые митинги у российского посольства. Уточняется, что с заявлением об ограничениях обратилось Первомайское РУВД. Временный запрет введен 11 марта и продлится до 11 апреля.

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227755/
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