Задержанных у посольства России пикетчиков обвиняют в правонарушении

Задержанные участники пикета возле посольства России в Кыргызстане до сих пор находятся в УВД Первомайского района Бишкека. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

Ранее в Первомайский РУВД доставили ее, правозащитницу Динару Ошурахунову и гражданского активиста Ондуруша Токтонасырова.

«До 13.00 мы просто стояли в коридоре. Затем следователь начал оформлять документы, протокол допроса. Объяснили, что нас отвезут в райсуд. Изначально говорили, что нас просто доставили в отдел милиции, теперь говорят, что мы задержаны», — сказала она.

Адвокаты отмечают, что участников акции протеста подозревают в совершении правонарушения. В течение 24 часов правоохранительные органы должны направить материалы в суд о законности и обоснованности задержания.

Напомним, что возле посольства России в Кыргызстане сегодня проходила акция протеста. К дипмиссии РФ вышли Азиза Абдирасулова и Ондуруш Токтонасыров. Позже присоединились еще несколько человек.

Милиция поначалу не препятствовала акции, но позже сотрудники правоохранительных органов попросили пикетчиков уйти. Однако протестующие потребовали предоставить официальное предостережение. Правоохранители задержали участников митинга и доставили в УВД Первомайского района.