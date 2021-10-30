Частник в помощь. Как мэрия Бишкека решает транспортную проблему

Нехватка общественного транспорта стала настоящей проблемой для бишкекчан. Читатели 24.kg регулярно жалуются на переполненность автобусов, троллейбусов и маршруток, на большие интервалы в движении. Немало и тех, кто просит наконец-то пустить по их улицам транспорт. В мэрии же традиционно отвечают: техники не хватает, но они работают над решением проблемы.

Маршруты передали частникам

Один из вариантов — временно передать муниципальные маршруты частным перевозчикам. При этом курсирующие по ним муниципальные автобусы перевести на другие, чтобы сократить интервал. Две линии — № 21 и № 46 — уже обслуживает ОсОО «Эко Пассажирские перевозки». Еще по одной — № 18 — с понедельника начнут курсировать автобусы ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи».

«На сегодняшний день между управлением городского транспорта и ОсОО имеется двусторонний договор, где УГТ предоставляет «Шыдыр Жол Кей Джи» городской маршрут № 18. Компания обязуется выпускать не менее 10 единиц автобусов, соблюдать интервал в движении маршрута, а также положение об этике обслуживания пассажиров и санитарные условия», — ответили в мэрии на просьбу горожанки увеличить количество автобусов на этом маршруте.

Начальник управления городского транспорта (УГТ) Максат Нусувалиев добавил, что также планируется передача муниципального маршрута № 6.

Ранее БПАТП обратилось к нам с письмом, что им не хватает подвижного состава для обеспечения планового выхода на некоторых линиях. Предприятие предложило рассмотреть возможность передачи некоторых маршрутов частным фирмам-перевозчикам. Максат Нусувалиев

«Эко Пассажирские перевозки» взяли две линии, еще «Шыдыр Жол Кей Джи» пообещало, что выпустит с понедельника 12 автобусов«, — отметил он.

Еще один маршрут пока никто из частников взять не захотел.

«Дело в том, что эти линии, по данным БПАТП, не очень прибыльные. Возможно, причина в этом», — добавил он.

Максат Нусувалиев подчеркнул, что маршруты передаются временно. «Сейчас в БГК на рассмотрении находится положение о проведении конкурса. Сейчас мы можем закреплять маршрут за перевозчиком до трех месяцев», — отметил он.

Однако назвать это полноценной заменой сложно. Автобусы «Эко Пассажирских перевозок» раскритиковали как горожане, так и депутаты БГК. «Это, скорее, большие маршрутки, чем автобусы», — отмечают жители.

А транспорт «Шыдыр Жола» запомнился отсутствием стекол. Причем одно из них выпало прямо во время поездки.

Маршруты пересмотрят, но будет ли толк

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Еще одно больное место — отсутствие общественного транспорта в принципе на тех или иных улицах или даже в больших районах. «От Щербакова до Жибек Жолу нет ни маршруток, ни автобусов. Как быть жителям?» — интересуется читатель, предлагая пустить по улице Орозбекова общественный транспорт.

Похожая ситуация и на улицах Ибраимова, где когда-то курсировали автобусы № 29 и № 12, а также троллейбус № 13. Сейчас — ни одного. Улица Абдумомунова в центре города также не охвачена ни автобусами, ни маршрутными такси.

Немало районов, куда ездит только одна маршрутка. Недавно жители жилмассива «Ак-Ордо» попросили удлинить линию № 227. «К нам ездит только маршрутка № 185. Утром часами стоим, проезжают переполненные», — написали они.

В мэрии отвечают, что сейчас идет пересмотр транспортных схем, но даже это не гарантирует появления долгожданного автобуса или маршрутки.

Причина все та же — городу катастрофически не хватает подвижного состава.

«В принципе, схемы маршрутов готовы на 80-90 процентов. Любой горожанин может обратиться со своими предложениями в управление городского транспорта, его вопрос будет выставлен на рассмотрение комиссии. Ее заседания проходят по пятницам с 15.00 и транслируются на нашей странице в Facebook», — отметил Максат Нусувалиев.

Начальник управления отметил, что внедрить схемы не получится до принятия постановлений о порядке организации и проведения конкурсов и Правилах организации пассажирских перевозок. «Поэтому пока работаем в режиме рассмотрения обращений жителей, МТУ, акимиатов, депутатов БГК. Комиссия сейчас над этим работает, вносит изменения в схемы», — добавил он.

Бусы с улиц не исчезнут

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Много претензий у горожан и к работе маршруток. Недавно читатель обратился к водителям с просьбой не брать людей на перекрестках, а к мэрии — организовать остановку в микрорайоне «Улан» (в сторону улицы Горького), «чтобы не препятствовать движению и не подвергать риску жизни и здоровье населения».

В муниципалитете ответили отпиской: «организация, определение места дислокации остановочных комплексов относится к компетенции госучреждения «Бишкекглавархитектура». На сегодняшний день руководством управления городского транспорта прорабатывается план по проведению профилактических мероприятий с водителями пассажирского транспорта о недопущении остановки автобусов и маршруток в неположенных местах, а также соблюдения Правил дорожного движения. Такие же профилактические мероприятия планируется провести и с горожанами».

Мы должны быть честными: отказаться сейчас от маршруток не можем. Чтобы обеспечить потребность города в общественном транспорте, необходимо около 1,5 тысячи автобусов, троллейбусов. Ни у муниципалитета, ни у частников на сегодня такого подвижного состава нет. Максат Нусувалиев

А тем временем пресс-служба муниципалитета сообщила, что мэрия рассматривает вопрос увеличения единиц общественного транспорта.

«В связи с подорожанием дизельного топлива в столице произошел отток водителей микроавтобусов, вследствие чего сократилось количество подвижного состава. Если раньше горожан обслуживало порядка 3,5 тысячи маршруток, то на данный момент их число составляет не более 1,5 тысячи», — сообщили в мэрии.

Но вот действия, предпринимаемые ими для решения проблемы, не сильно обнадеживают. «На постоянной основе муниципалитет проводит выездные рабочие совещания. На местах специалисты управления городского транспорта проводят встречи с представителями фирм-перевозчиков по вопросу увеличения подвижного состава автобусов и микроавтобусов, а также перехода на большеместные бусы на экологически чистом виде топлива», — отчитались в мэрии.

Хотя уже 1 ноября проезд в общественном транспорте подорожает, и вполне ожидаемо, что количество маршруток сразу увеличится.