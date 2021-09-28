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Общество

Проезд в общественном транспорте Бишкека подорожает с 1 ноября

Депутаты БГК поддержали проект постановления, предусматривающий повышение тарифа на проезд.

Решение принято сегодня на сессии. За проголосовали 33 из 36 депутатов, один воздержался, двое против.

Отметим, что постановление вступит в силу с 1 ноября. Проезд в троллейбусах и автобусах с объемом двигателя свыше 3 тысяч кубических сантиметров вне зависимости от формы собственности будет стоить 11 сомов, в маршрутных такси, автобусах с объемом двигателя меньше 3 тысяч кубических сантиметров — 15 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208606/
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