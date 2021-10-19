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Увеличить количество автобусов на маршруте № 18 просят бишкекчане

Увеличить количество автобусов на маршруте № 18 просят бишкекчане. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, автобусы ездят с интервалом в час-полтора.

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«Их всего лишь пять-шесть единиц на линии. А маршрут длинный — от села Кунтуу до Ошского рынка. Проезжает через несколько сел, жилмассивов. Люди вынуждены добираться на попутках, потому что либо приходится долго ждать, либо в автобус уже просто невозможно зайти. Люди опаздывают на работу», — сказал читатель.

Отметим, что ранее на нехватку автобусов на маршруте № 7 пожаловались жители села Пригородного.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/210828/
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