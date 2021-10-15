В Бишкеке в понедельник на линии выйдут еще 30 новых автобусов Isuzu

В Бишкеке в понедельник, 18 октября, на линии выйдут еще 30 новых автобусов Isuzu. Об этом 24.kg сообщил начальник управления городского транспорта столичной мэрии Максат Нусувалиев.

Он напомнил, что 11 мая 2021 с ОсОО «Эко Пассажирские перевозки» подписан меморандум о поставке 1 тысячи автобусов на 2021–2023 годы на условиях аутсорсинга. До конца года компания должна поставить 350 автобусов марки Isuzu узбекского производства на газовом топливе. В настоящее время уже завезено 210 автобусов, из них 90 работают на пяти маршрутах. Еще 60 сейчас проходят таможенную очистку, 30 находятся на переоборудовании на газ.

Еще 30 автобусов с понедельника выйдут на линии маршрутов № 34, 21 и 46.

Один маршрут — № 34 — новый, по остальным двум курсировали автобусы Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия. «Временно закрепляем их за «Эко Пассажирскими перевозками», так как БПАТП не может обеспечить плановый выход транспорта из-за нехватки техники. Те муниципальные автобусы, которые ранее курсировали на этих маршрутах, переведут на другие. Это позволит сократить интервал движения на них», — отметил он.