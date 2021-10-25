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Агент 024

Мешают всем. В Бишкеке водителей маршруток просят не брать людей на перекрестках

В микрорайоне «Улан» (в сторону улицы Горького) общественный транспорт останавливается на перекрестке и мешает водителям. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Практически на зебре организовали самовольную остановку. Водители не могут сдвинуться с места, так как маршрутные такси и автобусы высаживают и подбирают пассажиров», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Перекресток в микрорайоне «Улан»

Читатель просит мэрию принять меры по организации остановки, «чтобы не препятствовать движению и не подвергать риску жизни и здоровье населения».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/211546/
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