Поездка с ветерком. В Бишкеке в автобусе маршрута № 35 стекло выпало в дороге

В автобусе маршрута № 35 по неизвестным причинам выпало стекло. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» рассказали управлению городского транспорта, что автобус выехал из автопарка в исправленном состоянии и со всеми стеклами.

Пострадавших в инциденте нет, сообщили в мэрии.

Напомним, житель Бишкека сообщил ранее, что частный автобус маршрута № 35 ездит без стекла.

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