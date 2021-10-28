Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших продолжает увеличиваться

Число обратившихся за помощью в медучреждения Бишкека и Чуйской области после отравления едой из сети «Империя пиццы» увеличилось до 290 человек. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания столичного Центра госсанэпиднадзора Махамат Мурзашев.

По его данным, это цифры на вчерашний вечер. «За ночь были еще обращения, сейчас анализируем информацию из стационаров», — сказал он.

Напомним, 24 октября с пищевым отравлением обратились 12 человек. Сейчас все точки сети кафе закрыты на период эпидрасследования. Ранее в Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.