Итоги сентября. Робкий рост ВВП и скачки инфляции

Впервые с начала года экономика Кыргызстана показала небольшой рост. Но радоваться рано. Слишком высоки риски нового ухудшения ситуации. Кроме того, эксперты ожидают роста цен на продовольствие из-за неурожая и возможного повышения стоимости энергоносителей.

Первые положительные тенденции

В январе — сентябре 2021 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 485 миллиардов 673,2 миллиона сомов.

За девять месяцев рост экономики составил всего 0,1 процента.

По сравнению с августом отмечен рост на 0,8 процента. Только сейчас экономика вышла на положительные темпы роста. Да, показатель совсем небольшой. Но впервые с начала года экономика в плюсе. Это значит, что она начала восстанавливаться.

«Рост ВВП обеспечен в основном отраслями сферы услуг. Их показатели увеличились на 5,7 процента по сравнению с прошлым годом. В то же время темпы роста отраслей товарного производства по сравнению с январем — сентябрем прошлого года снизились на 5,5 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров страна закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В январе — сентябре в структуре ВВП наибольшая доля (44,5 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. По сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 0,3 процента.

Доля отраслей, производящих товары, сократилась на 2,9 процента и составила 41,7 процента.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 19,4 процента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 3,3 процента.

Доля строительства сложилась снизилась до 5,7 процента. Это на 1,3 процента меньше, чем в 2020-м.

Доля сельского хозяйства, напротив, увеличилась на 1,7 процента, составив 16,6 процента.

Горнорудка и фармацевтика просели

В промышленном секторе ситуация все еще сложная. Сектор никак не может оправиться от кризиса. Во многом это связано в первую очередь с ситуацией на Кумторе. Без него промышленность показывает просто колоссальный рост — 17,7 процента. Промышленный сектор наращивает потерянные в прошлом году из-за локдауна мощности.

С учетом добычи золота за месяц показатели хоть и улучшаются, но от положительных значений еще далеки.

По итогам января — сентября 2021 года падение объемов промышленного производства составило 4,2 процента.

Падение также связано с сокращением объемов производства фармацевтической (на 42 процента) и химической (на 35 процентов) продукции, а также основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 21,2 процента). Кроме того, сокращаются показатели производства текстиля, одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 2,7 процента).

Есть и отрасли промышленности, которые в этом году стабильно растут. Например, Нацстатком зафиксировал повышение объемов производства резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (в 1,6 раза), очищенных нефтепродуктов (на 42,1 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 37,9 процента). Растет также выпуск пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 13,3 процента) и добычи полезных ископаемых (на 9,9 процента).

Дорожает гречка и лимоны

С начала года цены в Кыргызстане выросли на 6,5 процента. При этом цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 7,4 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 9,8 процента, на непродовольственные товары — на 6,4 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 2,4 процента.

В сентябре по сравнению с августом отмечено повышение цен на 0,2 процента.

Повышение цен и тарифов наблюдалось во всех регионах республики. Максимальный прирост цен (9,6 процента) зафиксирован в Джалал-Абадской области. Там резко выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия (на 11,9 процента) и непродовольственные товары (на 12,7 процента).

При этом продукты и безалкогольные напитки подешевели на 0,2 процента. А вот непродовольственные товары, наоборот, подорожали на 1,1 процента, алкоголь и сигареты — на 0,5 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,1 процента.

В сентябре больше всего подорожали фрукты (на 3,1 процента), животные жиры (на 2,9 процента), непастеризованное разливное молоко (на 2,6 процента), рыба (на 1,9 процента), сахар-песок (на 0,8 процента) и мука (на 0,4 процента).

Зарплаты растут у транспортников

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 19 тысяч 586 сомов.

В отличие от 2020 года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам сентября 2021 года прожиточный минимум в стране составил 6 тысяч 382,69 сома, для пенсионеров — 5 тысяч 683,09 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам августа внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $4 миллиарда 394 миллиона, что на 19,7 процента выше показателя 2020-го. Экспорт — $1 миллиард 51,7 миллиона (падение на 19,5 процента), импорт — $3 миллиарда 342,3 миллиона (рост на 41,4 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $2 миллиарда 47,4 миллиона.

Риски остаются высокими

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечают, что мировые рынки, особенно энергетический, в сентябре — первой половине октября захлестнула новая, довольно специфическая волна волатильности. Особое внимание привлекло беспрецедентное ралли на рынке газа, стоимость которого в Европе в сентябре была почти в пять раз выше, чем до пандемии. Во многом это результат сильного роста спроса в условиях холодной зимы и жаркого лета, а также форсирования перехода к зеленой энергетике и, возможно, спекулятивной торговли.

На фоне роста цен на газ дорожают уголь и нефть — котировки последней впервые с 2018 года поднимались выше $80 за баррель.

Дорожает продовольствие, в том числе из-за снижения урожая отдельных культур и возросших цен в мире. Сохраняются проблемы с поставками товаров, инфляционные ожидания населения остаются повышенными.

В Кыргызстане, по оценкам ЕАБР, рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 3,8 процента. При этом баланс рисков еще больше сместился в сторону замедления роста. Фактор маловодья дополнился наступлением ранней зимы, что повышает нагрузку на энергетический сектор.

«Учитывая высокую степень неопределенности, по нашей оценке, восстановление инвестиционной активности примет затяжной характер. Мы полагаем, что торговля со странами ЕАЭС продолжит составлять основу внешнеторговой деятельности республики в оставшейся части года», — говорится в макроэкономическом обзоре банка.

По прогнозам ЕАБР рост цен в Кыргызстане по итогам года составит 7,4 процента. Но остается большая вероятность, что в реальности инфляция будет выше. Увеличились риски удорожания зерна на мировых рынках в связи с низким урожаем в России и Казахстане. Стоимость энергоресурсов также имеет тенденцию к росту в условиях повышенного спроса, спровоцированного аномальными природными явлениями.