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Общество

Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос

Сегодня парламент утвердил новый состав кабинета министров. Весь день перед депутатами выступал претендент на пост главы кабмина Акылбек Жапаров.

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Он пообещал изменить жизнь кыргызстанцев до неузнаваемости: богатых обложить налогами, бедным достойную жизнь, голодных накормить, а девушек выдать замуж.

Акылбек Жапаров уверен, что сможет увеличить бюджет страны до 600 миллиардов сомов, вскроет все коррупционные схемы на таможне, стабилизирует цены на бензин и продукты... Вместе с Камчыбеком Ташиевым он победит коррупцию, решит вопросы границ... Разве что землю крестьянам не обещал и заводы трудящимся.

В общем, все будут жить в достатке, сытости и безопасности. А особенно повезет учителям.

В 2022 году их заработная плата станет выше, заверил Акылбек Жапаров. «Мы будем поднимать зарплату учителям. Я не остановлюсь, пока девушки не начнут мечтать выйти замуж за педагога», — сказал он.

Отметим, сегодня средняя зарплата учителей в Кыргызстане составляет 14 тысяч 764 сома.

24.kg решило поинтересоваться у читательниц, сколько должен получать мужчина-педагог, чтобы стать завидным женихом.

Какая должна быть зарплата у мужчины-учителя, чтобы девушки мечтали выйти за него замуж?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210270/
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