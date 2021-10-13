Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

Новый кабинет министров будет стараться обеспечить достойной жизнью население страны, заявил депутатам исполняющий обязанности председателя правительства Акылбек Жапаров. Он не исключил возможности введения налоговой нагрузки для богатых.

«Считаю, что богатые должны платить больше налогов, но должны иметь льготы, если создают рабочие места. Во всем мире так. Олигархов не должно быть, но богатых должно быть больше. Мы будем делать упор на четыре основных фактора: доступность капитала, технологий, эффективное использование земельных ресурсов и развитие личностного капитала», — заявил Акылбек Жапаров.