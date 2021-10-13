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Власть

Рост цен на продукты питания и ГСМ. Комментарий Акылбека Жапарова

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

Акылбек Жапаров прокомментировал вопрос нардепов о росте цен на основные продукты питания и товары жизненной необходимости, а также ГСМ. По его словам, это мировая тенденция, которая зависит от цен на бирже.

«Россия дает нам 220 тысяч тонн ГСМ беспошлинно. Это поможет нам стабилизировать цены. Мы дали Фонду госматрезервов 1,5 миллиарда сомов, готовы еще дать. Они формируют запас муки, растительного масла и пшеницы на случай роста цен. Разрабатывается механизм адресной поддержки малоимущим. Ранее говорилось о 110 тысячах семьях. Мы уточнили: нуждающихся у нас 183 тысячи семьей, где-то один миллион человек. Но рост цен я не могу остановить. Импорт у нас составляет 65-80 процентов», — сказал Акылбек Жапаров.

Кроме этого, чиновник сообщил, что через два дня увеличится количество транспорта с грузами, который прибывает через кыргызско-китайскую границу.

«Количество машин увеличится с 32 до 64. Мы выполнили все требования Китая. Сегодня экономика страны сильно растет. Товаров очень много», — сообщил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210239/
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