Смелости хватит. Акылбек Жапаров намерен вскрыть все теневые схемы таможенников

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

В следующем году сборы Таможенной службы увеличатся до 100 миллиардов сомов, а сборы Налоговой службы — на 150 миллиардов сомов, — заявил депутатам исполняющий обязанности председателя кабмина Акылбек Жапаров.

Депутат Абдывахап Нурбаев поинтересовался, как он намерен поднять доходную часть бюджета с 200 миллиардов до 400 миллиардов сомов.

Чиновник ответил, что новый кабмин намерен раскрыть всю теневую составляющую, которая есть в работе таможни.

«У президента хватит смелости на это. Таможенные сборы составят 100 миллиардов сомов. ГНС соберет 150 миллиардов», — сказал он.

Акылбек Жапаров также пообещал не вводить новые налоги.