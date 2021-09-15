Расследование смерти Азимжана Аскарова. Правозащитники обратились к генпрокурору

Представители правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан» обратились в Генпрокуратуру по факту расследования смерти Азимжана Аскарова. Глава организации Толекан Исмаилова объяснила 24.kg почему.

По ее словам, они возмущены, что ГП передала материалы в ГСИН, хотя изначально адвокаты требовали направить их в ГКНБ.

«Досудебное производство по факту смерти Аскарова проведено лицом, не обладающим полномочиями для привлечения к уголовной ответственности. Более того, следователь ранее незаконно требовал от нас, меня и вдовы Азимжана Аскарова Хадичи, подписку, хотя по закону такие подписки берутся, когда есть государственная тайна и военная тайна. Смерть Аскарова не является таковой. Это тоже является показателем необъективности следователя. Мы не против давать показания, однако только незаинтересованному и объективному следственному органу. Поэтому прошу отвести следователя СУ ГСИН и приостановить допросы до разрешения вопроса», — отметила в обращение к генпрокурору Толекан Исмаилова.

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Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову применили пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом. Спустя два месяца Свердловский районный суд Бишкека вынес решение о возобновлении расследования смерти правозащитника.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.