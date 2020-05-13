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Общество

Дело Азимжана Аскарова пересматривать не будут

Верховный суд не отправил на пересмотр дело по вновь открывшимся обстоятельствам пожизненно осужденного Азимжана Аскарова. Таким образом, в удовлетворении жалобы адвокатам Аскарова отказано. 

По словам юриста Валерьяна Вахитова, представляющего интересы заключенного, это демонстрация наплевательского отношения на международные обязательства и рекомендации Комитета ООН по правам человека. Приговор Чуйского областного суда остается в силе. 

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152698/
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